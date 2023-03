Benfica vs Club Brugge – ultime notizie e probabili formazioni (Di lunedì 6 marzo 2023) A corto di miracoli per mantenere vivo il sogno della Champions League, il Club Brugge si reca in Portogallo per affrontare il Benfica nel secondo turno degli ultimi 16 anni martedì 7 marzo sera. Gli uomini di Roger Schmidt tornano in patria dal Belgio con un vantaggio di 2-0 all’andata, dove le lacune difensive si sono rivelate fatali per il gruppo di Scott Parker. Il calcio di inizio di Benfica vs Club Brugge è previsto alle 21 Anteprima della partita Benfica vs Club Brugge a che punto sono le due squadre? Benfica Nel corso della sua costante ascesa verso la gloria nella massima serie portoghese, il Benfica ha dovuto pazientare per fare il salto di qualità al Jan-Breydel-Stadion ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 6 marzo 2023) A corto di miracoli per mantenere vivo il sogno della Champions League, ilsi reca in Portogallo per affrontare ilnel secondo turno degli ultimi 16 anni martedì 7 marzo sera. Gli uomini di Roger Schmidt tornano in patria dal Belgio con un vantaggio di 2-0 all’andata, dove le lacune difensive si sono rivelate fatali per il gruppo di Scott Parker. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre?Nel corso della sua costante ascesa verso la gloria nella massima serie portoghese, ilha dovuto pazientare per fare il salto di qualità al Jan-Breydel-Stadion ...

