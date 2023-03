Benfica, Schmidt: “Obiettivo quarti. Club Brugge? Tanta qualità nei singoli” (Di lunedì 6 marzo 2023) Roger Schmidt, tecnico del Benfica, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Club Brugge, valevole per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League: “Domani continueremo a lottare per arrivare ai quarti, nonostante la vittoria dell’andata. Mi aspetto una gara difficile, loro hanno un gruppo di qualità, soprattutto nei singoli”. Schmidt ha poi continuato: “Se possiamo vincere la Champions? Tutte le squadre che sono qui possono, ma non con la stessa probabilità. Chi ha meno budget ha meno possibilità, ma niente è impossibile nel calcio. Ho un contratto di un altro anno qui e ad un certo punto parleremo del mio rinnovo, ma ora ci sono cose più importanti da fare. Intanto penso alla partita di domani”. ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Roger, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il, valevole per la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League: “Domani continueremo a lottare per arrivare ai, nonostante la vittoria dell’andata. Mi aspetto una gara difficile, loro hanno un gruppo di, soprattutto nei”.ha poi continuato: “Se possiamo vincere la Champions? Tutte le squadre che sono qui possono, ma non con la stessa probabilità. Chi ha meno budget ha meno possibilità, ma niente è impossibile nel calcio. Ho un contratto di un altro anno qui e ad un certo punto parleremo del mio rinnovo, ma ora ci sono cose più importanti da fare. Intanto penso alla partita di domani”. ...

Benfica - Club Brugge: diretta live e risultato in tempo reale Presentazione del match QUI BENFICA - Schmidt dovrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - 3 - 1 con Vlachodimos tra i pali e con Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo pronti a formare il blocco difensivo. ... Pronostico Benfica - Bruges: vittoria larga per i portoghesi La qualificazione ai quarti di finale è a un passo, per il Benfica di Roger Schmidt, forte del successo dell'andata sul Bruges decisamente incoraggiante in vista di questo secondo atto. Il calcio d'inizio è in programma martedì alle ore 21.00 allo stadio Da ... 'Non ha firmato un pre - contratto': Juve e Inter avvertite Grimaldo ha la fiducia di Schmidt'. Andrade ha quindi aggiunto: 'Il Benfica crede di essere più vicino e Grimaldo dal canto suo ha capito che il club non può pagare quello che chiede. Per questo c'è ... Presentazione del match QUIdovrebbe affidarsi al modulo 4 - 2 - 3 - 1 con Vlachodimos tra i pali e con Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo pronti a formare il blocco difensivo. ...La qualificazione ai quarti di finale è a un passo, per ildi Roger, forte del successo dell'andata sul Bruges decisamente incoraggiante in vista di questo secondo atto. Il calcio d'inizio è in programma martedì alle ore 21.00 allo stadio Da ...Grimaldo ha la fiducia di'. Andrade ha quindi aggiunto: 'Ilcrede di essere più vicino e Grimaldo dal canto suo ha capito che il club non può pagare quello che chiede. Per questo c'è ... Benfica-Club Brugge, le probabili formazioni: Schmidt sceglie Joao ... Footballnews24.it Schmidt wehrt Benfica-Vertragsfrage ab Trainer Roger Schmidt hat Fragen zu einer Vertragsverlängerung bei Benfica Lissabon vorerst zur Seite geschoben. Er sei total fokussiert auf die Arbeit beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister, sagt ... Fußball:Schmidt wehrt Benfica-Vertragsfrage ab Trainer Roger Schmidt hat Fragen zu einer Vertragsverlängerung bei Benfica Lissabon vorerst zur Seite geschoben. Er sei total fokussiert auf die Arbeit ... Trainer Roger Schmidt hat Fragen zu einer Vertragsverlängerung bei Benfica Lissabon vorerst zur Seite geschoben. Er sei total fokussiert auf die Arbeit beim portugiesischen Fußball-Rekordmeister, sagt ...Trainer Roger Schmidt hat Fragen zu einer Vertragsverlängerung bei Benfica Lissabon vorerst zur Seite geschoben. Er sei total fokussiert auf die Arbeit ...