Benedetta | la storia vera di uno scandalo della Chiesa

Benedetta al cinema con Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne Patakia. Regia di Paul Verhoeven. Produzione Francia 2021. Durata: 2 ore e 20 minuti LA TRAMA La storia (vera, pare) di uno scandalo all'interno della Chiesa nel 1600 (sono gli anni dei "Promessi sposi" di un'altra trasgressione famosa quella della Monaca di Monza). Benedetta Carlini è la figlia di un ricco toscano che fin da bambina viene destinata al convento (la piccola mostra una fede straripante, e magari ha qualche visione alla Giovanna d'Arco). Da adulta, va oltre. Le vengono le stigmate come San Francesco e Padre Pio. Diventa un personaggio leggendario del piccolo borgo toscano, il convento un luogo di pellegrinaggio come Assisi.

