B&B a luci rosse a Napoli | tra i frequentatori anche un prete

Ieri i carabinieri della Compagnia di Capua (Caserta) hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di quattro indagati ritenuti gravemente indiziati dei delitti, commessi al Centro direzionale di Napoli, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Uno degli indagati è stato sottoposto al divieto di dimora in Campania, mentre gli altri tre sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini svolte dai carabinieri di Vairano Scalo, iniziate a ottobre 2020 e terminate nel gennaio 2021, hanno consentito inizialmente di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un prelato, parroco di Presenzano (Caserta), in relazione ai reati di violenza sessuale e sfruttamento ...

