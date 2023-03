Batterie | due terzi della produzione europea a rischio senza interventi pubblici Il report

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 marzo 2023) Mentre l’Italia e la Germania si sono di recente allineate sulla necessità di posticipare la deadline, fissata dal Parlamento europeo e già approvata dal Consiglio, per il bando ai motori a combustione interna (Ice) a partire dal 2035, la corsa alleelettriche e alle materie prime critiche rende sempre più urgente un intervento deciso e coordinato a livello europeo. La settimana prossima la Commissione presenterà in questa direzione il Critical Raw Materials Act che, nel quadro del Green Deal Industrial Plan (Gdip), dovrà gettare le basi per una strategia industriale che possa garantire i pilastri normativi, fiscali e finanziari a supporto dei settori più cruciali per la decarbonizzazione e la competitività delle filiere europee. Tra cui, appunto, quello delle. Se da una parte la politica continentale sembra tuttavia dividersi e non ...