Batteri resistenti agli antibiotici | l' ultima minaccia per l' uomo

(Di lunedì 6 marzo 2023) La resistenza di Salmonella e Campylobacterè in aumento nell'e ciò rappresenta motivo di allarme per la comunità scientifica internazionale. “La resistenza antimicrobica è una delle maggiori minacce che affrontiamo in tutto il mondo, che colpisce l', gli animali e l'ambiente”, hanno dichiarato in una nota congiunta Mike Catchpole e Carlos Das Neves, capo scienziati di Ecdc e Essa. “Lavorare insieme - hanno aggiunto - rimane la chiave per affrontare questo problema complesso. Nel nostro lavoro, incarniamo l'approccio One Health, riconoscendo gli stretti legami e l'interdipendenza tra la salute di esseri umani, animali, piante e l'ambiente in generale”. Un calo della resistenza della Salmonella all'ampicillina e alla tetraciclina è stato osservato anche negli esseri umani in diversi ...