Batosta per Renzi: chiede 200mila euro ma perde un’altra super querela, dopo quella con Travaglio (Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva un altro clamoroso ko per Matteo Renzi. Il Tribunale civile di Firenze ha respinto una richiesta di risarcimento danni da 200.000 euro presentata dal senatore, leader di Italia Viva, contro il “Corriere della Sera“, qualche giorno dopo aver perso quella con Travaglio sulla carta igienica col suo viso. Nella sentenza, oltre a spiegare i motivi della decisione, il giudice Susanna Zanda scrive che la somma pretesa “al di là della infondatezza della domanda, ha una palese ed ingiustificata carica deterrente, specie ove collocata nell’alveo delle iniziative, volte ad usare il Tribunale civile come una sorta di bancomat dal quale attingere somme per il proprio sostentamento, anche quando lo si coinvolge senza alcun fondamento”. La notizia è riportata oggi dal quotidiano “Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva un altro clamoroso ko per Matteo. Il Tribunale civile di Firenze ha respinto una richiesta di risarcimento danni da 200.000presentata dal senatore, leader di Italia Viva, contro il “Corriere della Sera“, qualche giornoaver persoconsulla carta igienica col suo viso. Nella sentenza, oltre a spiegare i motivi della decisione, il giudice Susanna Zanda scrive che la somma pretesa “al di là della infondatezza della domanda, ha una palese ed ingiustificata carica deterrente, specie ove collocata nell’alveo delle iniziative, volte ad usare il Tribunale civile come una sorta di bancomat dal quale attingere somme per il proprio sostentamento, anche quando lo si coinvolge senza alcun fondamento”. La notizia è riportata oggi dal quotidiano “Il ...

