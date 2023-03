Basket | Tampere terza sede degli Europei 2025 con Riga e Limassol

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 marzo 2023) Glidi pallacanestro delconoscono anche ladelle quattro sedi che ospiterà la massima competizione cestistica continentale. Dopo, in Lettonia (anche della fase finale), e, a Cipro, si aggiunge la città di, in Finlandia, che ospiterà una parte della fase a gironi. Lo stato del nord Europa torna ad ospitare il grandeeuropeo a distanza di sei anni, quando Helsinki fu uno dei punti cardine della fase a gironi del 2017.però non è a digiuno di pallacanestro: nel lontano 1967 fu una delle sedi dell’Europeo, mentre lo scorso agosto ospitò il successo della Nazionale di casa contro Israele valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il direttore dell’evento del Comitato ...