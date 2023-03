Basket, la Federazione Italiana arriva su TikTok: c’è anche la Poz-Cam (Di lunedì 6 marzo 2023) La Federazione Italiana Pallacanestro, per restare al passo con i tempo, ha deciso di sbarcare su TikTok inaugurando il profilo @italBasket e completando così la propria presenza sulle piattaforme e sui social network. Negli anni passati, infatti, la Fip aveva già aperto gli account @italBasket su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitch. Sulla piattaforma TikTok verranno pubblicati contenuti esclusivi che saranno realizzati nel corso dei raduni delle Nazionali. L’attenzione sarà posta sulle squadre Senior e su tutte le rappresentative Giovanili Azzurre, ma ovviamente tutti i progetti e gli eventi federali saranno raccontati col linguaggio creativo e autentico di TikTok, dalla Jr. NBA alle Finali Nazionali. Il primo contenuto pubblicato dal profilo è ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) LaPallacanestro, per restare al passo con i tempo, ha deciso di sbarcare suinaugurando il profilo @itale completando così la propria presenza sulle piattaforme e sui social network. Negli anni passati, infatti, la Fip aveva già aperto gli account @italsu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitch. Sulla piattaformaverranno pubblicati contenuti esclusivi che saranno realizzati nel corso dei raduni delle Nazionali. L’attenzione sarà posta sulle squadre Senior e su tutte le rappresentative Giovanili Azzurre, ma ovviamente tutti i progetti e gli eventi federali saranno raccontati col linguaggio creativo e autentico di, dalla Jr. NBA alle Finali Nazionali. Il primo contenuto pubblicato dal profilo è ...

