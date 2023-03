(Di lunedì 6 marzo 2023) Non una, ma due performance da record o simili. In chiave italiana, il 20° turno diA 2022-2023 regala tanto spettacolo, numerosi argomenti e soprattutto un curioso parallelo tra chi sta crescendo molto bene e chi, nonostante gli anni, continua a far capire che lui le partite è ancora perfettamente in grado di indirizzarle. MVP assoluto, e non solo tra gli, è. Per il play di Trento 23 punti con 7/10 da due, 1/1 da tre, 6/8 in lunetta, 4 rimbalzi, un recupero, 5 assist, 7 falli subiti e un monumentale 35 di valutazione. Quasi superfluo dire che, nella sua carriera inA, il brindisino non aveva mai fatto meglio del confronto che ha visto vincere la Dolomiti Energia su Brescia. Non è, paradossalmente, la sua miglior ...

Basket, i migliori italiani della 20a giornata di Serie A. Matteo Spagnolo e Marco Belinelli, che spettacolo! OA Sport

Non una, ma due performance da record o simili. In chiave italiana, il 20° turno di Serie A 2022-2023 regala tanto spettacolo, numerosi argomenti e soprattutto un curioso parallelo tra chi sta crescen ...Quarto quarto, Bowman e Mascolo 78-60 per i pugliesi. Reed, 88-70. Harrison D’Angelo, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 100-70 tutta la partita. Quinto successo consecutivo per la squadra a ...