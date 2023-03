Basket femminile | l’Italia scala due posizioni nel ranking Fiba e rientra in top 15

Leggi su oasport

(Di lunedì 6 marzo 2023) In attesa del sorteggio degli Europei di pallacanestro femminili,di Lino Lardo può sorridere dando uno sguardo al, riuscendo a raggiungere nuovamente la top 15 a livello mondiale. Lata è dovuta alle qualificazioni per il torneo continentale, conclusa dalle azzurre con sei vittorie in altrettante partite, risultando una delle quattro squadre rimaste imbattute. Grazie a questi risultati,ha guadagnato duesuperando la Bosnia-Erzegovina e la Nigeria con 396.8 punti, salendo al quattordicesimo posto. Al primo posto rimangono gli Stati Uniti con larghissimo vantaggio, oltre 172 punti di margine sulla Cina e poco più di 180 sull’Australia. La quarta in classifica, e prima europea, rimane invece la Spagna con il Canada e la Francia poco ...