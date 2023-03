Basket femminile, le migliori italiane della 22° giornata di A1: Valeria Trucco ed Olbis Andre’ decisive (Di lunedì 6 marzo 2023) Si è completata nel weekend la ventiduesima giornata della regular season 2022-2023 della Serie A1 di Basket femminile, dove si sono ben comportante anche le portacolori azzurre risultando spesso decisive per le sorti delle squadre di cui difendono i colori. Scopriamo quindi insieme le migliori italiane dell’ultimo turno disputato. Nel primo anticipo del sabato sera La Molisana Magnolia Campobasso piega la resistenza della Parking Graf Crema per 69-62 grazie ai 13 punti di Stefania Trimpoli. Per le lombarde, invece, 8 punti equamente divisi tra Francesca Melchiori e Rae Lin D’Alie. Ilaria Milazzo fa la voce grossa e piazza ben 12 punti nel successo interno della Fila San Martino di Lupari sulla RMB Brixia (59-51) a cui ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Si è completata nel weekend la ventiduesimaregular season 2022-2023Serie A1 di, dove si sono ben comportante anche le portacolori azzurre risultando spessoper le sorti delle squadre di cui difendono i colori. Scopriamo quindi insieme ledell’ultimo turno disputato. Nel primo anticipo del sabato sera La Molisana Magnolia Campobasso piega la resistenzaParking Graf Crema per 69-62 grazie ai 13 punti di Stefania Trimpoli. Per le lombarde, invece, 8 punti equamente divisi tra Francesca Melchiori e Rae Lin D’Alie. Ilaria Milazzo fa la voce grossa e piazza ben 12 punti nel successo internoFila San Martino di Lupari sulla RMB Brixia (59-51) a cui ...

