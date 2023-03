Basket femminile, Europei 2023: Italia in seconda fascia nel sorteggio di mercoledì (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono state diramate le fasce del sorteggio degli Europei di Slovenia e Israele, o meglio di Lubiana e Tel Aviv, le due città coinvolte e che applicheranno filosofie ben diverse alla rassegna continentale. Se la capitale slovena utilizza la Stozice Arena da oltre 12.000 posti, la città israeliana riserva la Tel Aviv Arena, un impianto che arriva a 2.500. mercoledì 8 marzo sarà proprio a Lubiana, alle ore 17:00, che si terrà l’allocazione delle 16 squadre qualificate nei quattro raggruppamenti che vedremo tra il 15 e il 25 giugno. Due gruppi si giocheranno a Lubiana, gli altri due a Tel Aviv. Di seguito le fasce: fascia 1: Spagna, Francia, Belgio, Serbia fascia 2: Turchia, Italia, Grecia, Slovenia fascia 3: Gran Bretagna, Montenegro, Slovacchia, Repubblica ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 marzo 2023) Sono state diramate le fasce deldeglidi Slovenia e Israele, o meglio di Lubiana e Tel Aviv, le due città coinvolte e che applicheranno filosofie ben diverse alla rassegna continentale. Se la capitale slovena utilizza la Stozice Arena da oltre 12.000 posti, la città israeliana riserva la Tel Aviv Arena, un impianto che arriva a 2.500.8 marzo sarà proprio a Lubiana, alle ore 17:00, che si terrà l’allocazione delle 16 squadre qualificate nei quattro raggruppamenti che vedremo tra il 15 e il 25 giugno. Due gruppi si giocheranno a Lubiana, gli altri due a Tel Aviv. Di seguito le fasce:1: Spagna, Francia, Belgio, Serbia2: Turchia,, Grecia, Slovenia3: Gran Bretagna, Montenegro, Slovacchia, Repubblica ...

