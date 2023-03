Baselice | Paolozza | “Il Pd sannita è sempre dalla parte sbagliata”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio, iscritto al Pd di. La vittoria di Elly Schlein è una svolta per il Partito Democratico, tutti puntavano sugli apparati invece la gente, il popolo ha scelto il futuro. Solo in alcune province, tra cui Benevento, si è scelto il passato. Voglio ricordare a me stesso che il PD, 2019 vince Zingaretti e il PDvota Martina, nel 2015 primarie Campania vince De Luca e il PDvota Cozzolino, nel 2013 stravince Renzi e il PDvota Cuperlo, mi fermo, il gruppo dirigente del PD è perdente. Alle comunali di ...