(Di lunedì 6 marzo 2023) La marcia verso il WorldClassic procede bene perdi Mike Piazza. Gli azzurri hanno battuto gli Uni Lions, squadra che milita nel campionato professionistico taiwanese, per 10-1 sul diamante di Douliu. Sei i lanciatori che si sono alternati: Matt Harvey (2IP, H, 3K), Matteo Bocchi (2IP, 2H, R, BB), Joe Biagini (1IP, H, 2K), Ryan Castellani (1IP, 3K), Joe LaSorsa (1IP, H) e Claudio Scotti (2IP, H). La selezione italiana nei prossimi due giorni si allenerà sul campo dell’Università di Taichung per concludere la preparazione in vista del debutto nel WorldClassic contro Cuba, il prossimo 9 marzo alle ore 19 locali (alle 12 italiane). SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Baseball, buon test per l'#Italia: UniLions battuti 10-1 - codognobaseball : Domani 05 marzo giornata piena allo Stadio Comunale Codogno Baseball con 4 incontri programmati per l'Under 15, dov… - monchildnj : UN PO' DI BUON SENSO VE LO METTETE IN TESTA O DEVO PRENDERE UNA MAZZA DA BASEBALL??? -

... chiaramente ilvecchio "gettarsi nella mischia e ammazzare tutti" funziona sempre, ma è ... una mazza da, un coltello e via dicendo); vi è poi uno slot per gli strumenti come granate, ..."Non si piange nel" ( il suo personaggio in Ragazze vincenti, ndt). Ovvero un rompiscatole ... Il regista Marc Forster sa quello che ha a disposizione: una grande star del cinema, un...... come oggettivo indice che si è svolto unlavoro. Il risultato è frutto dell'intenso lavoro ... Vergnano anticipa che ilClub di Fossano dal prossimo marzo sarà portacolori dell'...

Baseball, buon test per l'Italia: UniLions battuti 10-1 SPORTFACE.IT

SARONNO – È un periodo pieno di ottimi risultati per il settore giovanile del Saronno Softball Baseball. Nell’ultimo fine settimana, infatti, sono scese in campo le selezioni Under ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...