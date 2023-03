Barche a secco e isole raggiungibili a piedi. Il drammatico volto della siccità

(Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Il lago di Montbel, nel sud-ovestFrancia, vuoto per oltre l'80%, con ledel club velico locale arenate sulle sue sponde marroni e disseccate. La piccola isola di San Biagio, nel Lago di Garda, divenuta una penisola e raggiungibile tranquillamente a. Prati alpini verdi con il 63% di neve in meno rispetto al solito. Ilritratto dell'ondata diche sta colpendo gran parte d'Europa lo fa il Guardian. "In Germania - prosegue il quotidiano inglese - le acque basse del Reno stanno già disturbando il traffico delle chiatte, costringendo le imbarcazioni dirette verso l'Europa centrale a caricare a metà capacità, e in Catalogna, ormai a corto d'acqua da tre anni, Barcellona ha interrotto la navigazione". I record (negativi) sono purtroppo divenuti una normalità e ...

Il fiume Po è a secco e al Ponte della Becca (Pavia) si trova a - 3,2 metri rispetto allo zero ... le acque basse del Reno ostacolano il traffico commerciale costringendo le barche dirette verso l'Europa centrale a caricare a metà capacità.

Gli effetti di una siccità ormai cronica per l'Europa sono sempre più gravi. Secondo la Graz University of Technology in Austria l'Europa è in siccità dal 2018 e la sua situazione idrica è ora "molto critica".