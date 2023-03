Barbara D’Urso | Il Teatro | un’adrenalina completamente diversa dalla Tv

(Di lunedì 6 marzo 2023) «Sono una tassinara senza rimorsi» Libero, di Daniele Priori, pag. 18 «Sono una tassinara a, nella vita e anche nelle interviste. Sono di pancia e me ne frego del politically correct. Parlo direttamente alla gente e i politici sono contenti di venire ospiti nelle mie trasmissioni». A parlare è, mattatrice dei pomeriggi televisivi di Canale 5 e ora, dal giorno di San Valentino di quest’anno, tornata anche in scena agrazie alla prima versione al femminile di Taxi a due piazze, commedia scritta da Ray Cooney, portata in Italia da Jhonny Dorelli e ora adattata da Chiara Noschese che, interprete principale delle girandole amorose, ha voluto una donna con due mariti. A fianco dellac’è Rosalia Porcaro e poi, nei ruoli di mariti e amanti vari, Franco Oppini e Giampaolo ...

