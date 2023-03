Bangladesh, incendio in un campo profughi di Rohingya: 12 mila senza casa (Di lunedì 6 marzo 2023) Si erano rifugiati in Bangladesh per scappare dalle persecuzioni a cui sono sottoposti in Birmania. Ma per circa 12 mila Rohingya l'incubo non e' ancora finito. Nel campo dove vivevano, a Cox's Bazar, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) Si erano rifugiati inper scappare dalle persecuzioni a cui sono sottoposti in Birmania. Ma per circa 12l'incubo non e' ancora finito. Neldove vivevano, a Cox's Bazar, ...

