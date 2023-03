Bangladesh: enorme incendio in campo profughi Rohingya (Di lunedì 6 marzo 2023) Dacca, 6 mar. (Adnkronos) - Un enorme incendio ha colpito ieri un affollato campo profughi per i musulmani Rohingya nel sud del Bangladesh, lasciando migliaia di senzatetto. L'incendio è scoppiato al campo 11 di Cox's Bazar, un distretto di confine sud-orientale dove vivono più di un milione di rifugiati Rohingya. La maggior parte di essi è fuggita da una repressione guidata dai militari in Myanmar nel 2017. Secondo il commissario per i rifugiati del Bangladesh Mijanur Rahman, ripreso dal Guardian, il fuoco ha rapidamente inghiottito i rifugi di bambù e tela cerata e bruciando "circa 2.000 rifugi e lasciando senza riparo circa 12.000 cittadini birmani". Le autorità del Bangladesh stanno indagando ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Dacca, 6 mar. (Adnkronos) - Unha colpito ieri un affollatoper i musulmaninel sud del, lasciando migliaia di senzatetto. L'è scoppiato al11 di Cox's Bazar, un distretto di confine sud-orientale dove vivono più di un milione di rifugiati. La maggior parte di essi è fuggita da una repressione guidata dai militari in Myanmar nel 2017. Secondo il commissario per i rifugiati delMijanur Rahman, ripreso dal Guardian, il fuoco ha rapidamente inghiottito i rifugi di bambù e tela cerata e bruciando "circa 2.000 rifugi e lasciando senza riparo circa 12.000 cittadini birmani". Le autorità delstanno indagando ...

