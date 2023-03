Banchero non basta a Orlando, ko anche Utah di Fontecchio (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Non basta un'altra grande prestazione di Paolo Banchero ad Orlando Magic, battuto in casa dai Portland Trail Blazers per 122-119 nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La 20enne ala grande-centro, nata a Seattle ma con passaporto italiano, realizza 26 punti (più 5 rimbalzi e 2 assist) in 34 minuti di impiego, un bottino che però non serve ai suoi ad evitare il ko contro un avversario, Portland, trascinato dai 41 punti di Lillard, top-scorer della serata. Perde in trasferta, invece, l'Utah Jazz di Simone Fontecchio, messo al tappeto per 129-119 da Oklahoma City Thunder. Per la 27enne ala piccola pescarese, ex Virtus Bologna, Milano, Cremona e Reggiana, 5 punti, 1 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti di gioco complessivi. Nona affermazione consecutiva per i New ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nonun'altra grande prestazione di PaoloadMagic, battuto in casa dai Portland Trail Blazers per 122-119 nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La 20enne ala grande-centro, nata a Seattle ma con passaporto italiano, realizza 26 punti (più 5 rimbalzi e 2 assist) in 34 minuti di impiego, un bottino che però non serve ai suoi ad evitare il ko contro un avversario, Portland, trascinato dai 41 punti di Lillard, top-scorer della serata. Perde in trasferta, invece, l'Jazz di Simone, messo al tappeto per 129-119 da Oklahoma City Thunder. Per la 27enne ala piccola pescarese, ex Virtus Bologna, Milano, Cremona e Reggiana, 5 punti, 1 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti di gioco complessivi. Nona affermazione consecutiva per i New ...

