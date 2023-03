Balenciaga omaggia l’haute couture

(Di lunedì 6 marzo 2023) Life&People.it La sfilata Autunno-Inverno 2023-2024 diè, come la Maison ci ha abituato da qualche tempo a questa parte, un concentrato di sorprese. A cominciare dal manifesto che annuncia il fashion show dove compare il cartamodello di una giacca da uomo, un disegno tecnico che esprime la complessità della sartoria così lontana dalla produzione in serie del prêt-à-porter. Un fil rouge che si dipana fino al messaggio con cui il direttore creativo Demna Gvasalia racconta la sua storia personale, da quando a sei anni capì che il mondo della moda sarebbe stato il suo futuro. “Per me la moda non può essere più vista come intrattenimento ma piuttosto come l’arte di creare vestiti” Ed è proprio il savoir-faire tipico delfrancese a caratterizzare l’intera collezione per il prossimo autunno-inverno di ...

Il look super sportivo di Kim Kardashian chela squadra di calcio italiana è diventato ...è esploso grazie a TikTok e alle collaborazioni delle case di moda come la co - lab Adidas x...... per l'attrice di 'Elle' e musa avant - garde diil tailleur donna pantalone formale in ... Da sempre una grande fan della moda anni '90,le star d'epoca in tailleur come Julia Roberts ...Il look super sportivo di Kim Kardashian chela squadra di calcio italiana è diventato ...è esploso grazie a TikTok e alle collaborazioni delle case di moda come la co - lab Adidas x...