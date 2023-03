Baldino (M5s): “Alleanza col Pd? Più che il programma di Schlein aspettiamo i fatti in Parlamento” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Quando c’è una tragedia con tanti morti, io non farei tattica politica. Dovrebbe essere interesse di tutti stabilire cosa non ha funzionato”. Così la deputata del M5s alla Camera, Vittoria Baldino, intercettata fuori Montecitorio. “L’evento di Firenze è stato una bella risposta all’indifferenza. Ci sorprende lo stupore della maggioranza quando le opposizioni mettono l’accento su alcune dichiarazioni come quelle di Valditara – ha continuato -. Se aspettiamo il programma di Schlein per parlare di Alleanza? Sì, ma più che il programma, aspettiamo i fatti. Avremo modo in Parlamento di capire se alle dichiarazioni d’intenti faranno seguito i fatti concreti”. Mentre sul reddito di cittadinanza ha detto: “Lo stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) “Quando c’è una tragedia con tanti morti, io non farei tattica politica. Dovrebbe essere interesse di tutti stabilire cosa non ha funzionato”. Così la deputata del M5s alla Camera, Vittoria, intercettata fuori Montecitorio. “L’evento di Firenze è stato una bella risposta all’indifferenza. Ci sorprende lo stupore della maggioranza quando le opposizioni mettono l’accento su alcune dichiarazioni come quelle di Valditara – ha continuato -. Seildiper parlare di? Sì, ma più che il. Avremo modo indi capire se alle dichiarazioni d’intenti faranno seguito iconcreti”. Mentre sul reddito di cittadinanza ha detto: “Lo stanno ...

