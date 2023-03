Bakhmut assediata dai russi: come sono ridotti gli ucraini (Di lunedì 6 marzo 2023) Chasiv Iar, vicino a Bakhmut: qui gli abitanti patiscono la battaglia scatenata attorno alla città dell'est dell'Ucraina assediata dai soldati russi. A Chasiv Iar si cucina in strada e molti vivono nelle cantine, senza elettricità né acqua né riscaldamento. Viktor di formazione è cuoco, e spesso dà da mangiare a tutti. "La gente me lo chiede, io cucino. Cucino secondo il mio umore, se mi va. Se ci bombardano e non sono dell'umore giusto, allora niente cibo" dice. "Abbiamo solo una batteria da automobile, per fortuna l'esercito ce la lascia caricare. Poi ci sono gli aiuti umanitari, ci danno lampade a energia solare. Ci avevano dato un po' d'acqua da bere, e poi c'era la neve, anche per lavare i piatti". "Certo che abbiamo paura" dice Alina. "Siamo gente comune, vogliamo vivere. E voglio che finisca ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Chasiv Iar, vicino a: qui gli abitanti patiscono la battaglia scatenata attorno alla città dell'est dell'Ucrainadai soldati. A Chasiv Iar si cucina in strada e molti vivono nelle cantine, senza elettricità né acqua né riscaldamento. Viktor di formazione è cuoco, e spesso dà da mangiare a tutti. "La gente me lo chiede, io cucino. Cucino secondo il mio umore, se mi va. Se ci bombardano e nondell'umore giusto, allora niente cibo" dice. "Abbiamo solo una batteria da automobile, per fortuna l'esercito ce la lascia caricare. Poi cigli aiuti umanitari, ci danno lampade a energia solare. Ci avevano dato un po' d'acqua da bere, e poi c'era la neve, anche per lavare i piatti". "Certo che abbiamo paura" dice Alina. "Siamo gente comune, vogliamo vivere. E voglio che finisca ...

