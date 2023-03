Avevo debiti con gli usurai e Banfi senza freni | cosa rivela in radio

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il suo nome, prima di conoscere il grande Totò, era Pasquale Zaga. Ma il principe De Curtis gli disse: "Mai abbreviare un cognome, porta sfortuna". E così, leggendo il cognome di uno studente in un registro scolastico, Lino scelse. La sua è una carriera piena di sacrifici, fatica e gavetta. Arriva al successo con tenacia e dice grazie a Lucia, la sua amata moglie che è scomparsa di recente (il 1° marzo la coppia avrebbe festeggiato 61 anni di matrimonio). "E' difficile spiegare come uno si sente. Come ho detto a Maria De Filippi - abbiamo avuto più o meno lo stesso destino negli stessi giorni- come se si fosse staccata unada te. Passerà, ma non è facile. Faccio l'esempio di una foto: se la strappi puoi unirla con qualsiasi tipo di colla, ma resta staccata. Più tardi succede e più pensi al tempo che hai trascorso con lei", dice Lino ...

Lino Banfi vittima degli usurai , ed è proprio il popolare attore a rivelarlo, spiegando anche quale fu la via d'uscita da quel male chiamato usura : 'con gli usurai, fu mia moglie a salvarmi'. ' È difficile spiegare come uno si sente. Come ho detto a Maria De Filippi , abbiamo avuto più o meno lo stesso destino negli stessi giorni - ha ...molticon i cravattari (ovvero gli usurai, ndr), venivano a prendersi qualsiasi cosa per saldare le rate. Dovevo rimanere a Roma a tutti i costi e allora mi resi conto che non potevo ...A pranzo, chiacchierando con la persona da cui ero stato invitato,chiesto come fosse ... si lavora su una sceneggiatura diversa, per pagare idei grandi, soprattutto di quelli che non ...

