Aveva cocaina e hashish | preso pusher

Aveva con se cocaina, hashish e 540 euro, alla vista della Polizia di è fuggito in auto innescando un inseguimento Aveva cocaina hashish: preso pusher in corso Meridionale a Napoli. Il fatto è accaduto sabato sera. Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, passando in piazza Nazionale hanno notato una persona che, dopo essersi avvicinata ad un uomo a bordo di un'auto, si è allontanata frettolosamente facendo perdere le proprie tracce. A quel punto il conducente del veicolo, alla vista degli operatori, ha repentinamente imboccato via Aquila nonostante gli fosse stato intimato l'alt. Il comportamento dell'uomo ha scaturito un breve inseguimento, terminato in corso Meridionale dove i poliziotti hanno bloccato l'uomo e lo hanno trovato in ...

