Avengers: Infinity War, Mark Ruffalo rivela: "Abbiamo girato 5 finali diversi per il film" (Di lunedì 6 marzo 2023) In base alle parole di Mark Ruffalo, sembra che il suo Hulk avrebbe potuto essere diverso rispetto al finale di Avengers: Infinity War che Abbiamo avuto. A quanto pare inizialmente il finale di Avengers: Infinity War avrebbe dovuto essere ben diverso, soprattutto dal punto di vista di Hulk e Bruce Banner. Di recente Mark Ruffalo, dopo aver detto la sua sull'addio di James Gunn, ha confessato che le ultime scene del suo personaggio nel film sono state cambiate, sperimentando con 5 sequenze diverse, poi scartate tutte. Nel raccontare la sua esperienza sul set di Avengers: Infinity War, all'Emerald City Comic Con, Mark Ruffalo ha rivelato ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) In base alle parole di, sembra che il suo Hulk avrebbe potuto essere diverso rispetto al finale diWar cheavuto. A quanto pare inizialmente il finale diWar avrebbe dovuto essere ben diverso, soprattutto dal punto di vista di Hulk e Bruce Banner. Di recente, dopo aver detto la sua sull'addio di James Gunn, ha confessato che le ultime scene del suo personaggio nelsono state cambiate, sperimentando con 5 sequenze diverse, poi scartate tutte. Nel raccontare la sua esperienza sul set diWar, all'Emerald City Comic Con,hato ...

