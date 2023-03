Avellino in trincea con il Foggia nel mirino | un recupero per Rastelli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la sconfitta arrivata con il Catanzaro, la quarta di fila, l’di Massimomette nelil. Gara in programma domenica pomeriggio (ore 17.30) al Partenio-Lombardi. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio all’impianto di Contrada Zoccolari per la ripresa degli allenamenti a porte chiuse. Dopo una prima parte trascorsa in sala video i biancoverdi sono scesi in campo lavorando con esercitazioni a tema e concludendo la seduta con la classica partitella in famiglia. Agostino Rizzo è ritornato ad allenarsi in gruppo; Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio hanno continuato nel programma di terapie per smaltire i rispettivi infortuni. IL CALENDARIO. Cambia l’orario del calcio di inizio di Giugliano-, in programma ...