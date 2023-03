Auto, scaldare il motore prima di partire ormai non serve a nulla: è anche dannoso (Di lunedì 6 marzo 2023) scaldare il motore dell’Auto è una cattiva abitudine e può essere anche molto dannosa: ecco perché non è necessario e quali sono i problemi che genera. Quando siamo in Auto, per quanto possiamo sentirci dei piloti provetti, molto spesso commettiamo delle leggerezze ma siamo convinti che stiamo agendo nel giusto. Eppure, non è sempre tutto oro quello che luccica, e alcune nostre azioni sono più dannose che produttive. Perché riscaldare l’Auto al freddo è dannoso? – grantennistoscana.itInfatti, spesso siamo convinti che alcune azioni possano essere importanti e fondamentali per tenere l’Auto sempre in condizioni ottimali. Azioni che servono per l’avviamento o la gestione dell’Auto stessa. Una di queste è quella di far ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 6 marzo 2023)ildell’è una cattiva abitudine e può esseremolto dannosa: ecco perché non è necessario e quali sono i problemi che genera. Quando siamo in, per quanto possiamo sentirci dei piloti provetti, molto spesso commettiamo delle leggerezze ma siamo convinti che stiamo agendo nel giusto. Eppure, non è sempre tutto oro quello che luccica, e alcune nostre azioni sono più dannose che produttive. Perché ril’al freddo è? – grantennistoscana.itInfatti, spesso siamo convinti che alcune azioni possano essere importanti e fondamentali per tenere l’sempre in condizioni ottimali. Azioni che servono per l’avviamento o la gestione dell’stessa. Una di queste è quella di far ...

