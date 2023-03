Auto, l’uso di veicoli a emissioni zero dal 2035 spinge a ripensare tutta la mobilità (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sono questioni brucianti che suscitano proteste anche di piazza e questioni di fondo che rischiano di passare inosservate perché appaiono più lontane e complesse. Ma la difesa del clima e la transizione energetica non sono il problema numero uno di questo secolo? L’Italia sta bloccando la transizione nel campo, molto importante, delle Automobili. Si tratta del regolamento europeo che prevede – prevedrebbe – la fine della produzione e vendita di veicoli a combustione (endotermica) nel 2035. Duemilatrentacinque. In questi casi il giornalista deve tener conto delle procedure adottate e sentire cosa dicono quelli che se ne intendono più. La elaborazione del regolamento europeo è stata complessa e ponderata, molto più di quelle sugli imballaggi, per intenderci, perché investe settori fondamentali dell’economia e della produzione. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sono questioni brucianti che suscitano proteste anche di piazza e questioni di fondo che rischiano di passare inosservate perché appaiono più lontane e complesse. Ma la difesa del clima e la transizione energetica non sono il problema numero uno di questo secolo? L’Italia sta bloccando la transizione nel campo, molto importante, dellemobili. Si tratta del regolamento europeo che prevede – prevedrebbe – la fine della produzione e vendita dia combustione (endotermica) nel. Duemilatrentacinque. In questi casi il giornalista deve tener conto delle procedure adottate e sentire cosa dicono quelli che se ne intendono più. La elaborazione del regolamento europeo è stata complessa e ponderata, molto più di quelle sugli imballaggi, per intenderci, perché investe settori fondamentali dell’economia e della produzione. Non ...

