Auto d'epoca, si accende la stagione negli Usa. Ad Amelia Island Voisin e Ferrari regine (Di lunedì 6 marzo 2023) La stagione delle Auto d'epoca si è aperta anche oltreoceano, in Florida: per la precisione ad Amelia Island, una manciata di chilometri a nord di Jacksonville, dove ad aggiudicarsi il premio di "Best of Show" alla 28esima edizione del famoso Concours d'Elegance sono state una Voisin C25 Aerodyne del 1935 e una Ferrari 250 LM del 1964 (nella foto). Conosciuto da molti come "The racers' concours" (ovvero il concorso dei piloti) anche quest'anno l'evento non ha smentito il suo dna, celebrando la carriera di un grande "manico" a stelle e strisce: Jeff Gordon, quattro volte campione della Nascar Cup Series e vicepresidente della Hendrick Motorsport. L'organizzazione, curata per il secondo anno da Hagerty, colosso nelle forniture di servizi nel mondo delle ...

Gualtieri chiude Roma alle auto storiche per ridurre l'inquinamento, ma sono lo 0,25% dei veicoli La questione è ancor più paradossale tenendo presente che le auto d'epoca percorrono in totale nella Capitale lo 0,014% dei chilometri coperti dai veicoli d'uso quotidiano. E non sono valsi in questi ... Roma non è una città per auto d'epoca: stop alla circolazione Divieto assoluto di circolazione praticamente in tutto il comune, nessuna deroga per la serata, i giorni feriali o festivi: le auto d'epoca con l'ordinanza numero 27 del sindaco Gualtiri sono state messe per sempre al bando da Roma. Inascoltate le richieste dell'Asi - Automotoclub Storico Italiano, che riunisce oltre 150.000 ...