Auto d’epoca bandite da Roma, il sindaco non fa sconti: “Inquinano troppo” (Di lunedì 6 marzo 2023) Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con ordinanza, la numero 27, ha stabilito che anche le Auto d’epoca non possono circolare nella fascia verde. Un provvedimento che mette fine alla questione nata dall’Automotoclub Storico italiano, con 150 soci, che chiedeva una deroga per le Auto d’epoca, rivolgendo il suo appello anche al presidente Mattarella. Macchine storiche messe al bando da un’ordinanza di Gualtieri Il primo cittadino non intende fare sconti, nonostante le macchine ‘storiche’ siano pari a poco meno di 10mila, contro i 4 milioni di veicoli in totale, non possono circolare. Il provvedimento a firma Gualtieri emanato l’ultimo giorno del mese di febbraio ha stabilito che le Auto d’epoca sono da considerare al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Ildi, Roberto Gualtieri, con ordinanza, la numero 27, ha stabilito che anche lenon possono circolare nella fascia verde. Un provvedimento che mette fine alla questione nata dall’motoclub Storico italiano, con 150 soci, che chiedeva una deroga per le, rivolgendo il suo appello anche al presidente Mattarella. Macchine storiche messe al bando da un’ordinanza di Gualtieri Il primo cittadino non intende fare, nonostante le macchine ‘storiche’ siano pari a poco meno di 10mila, contro i 4 milioni di veicoli in totale, non possono circolare. Il provvedimento a firma Gualtieri emanato l’ultimo giorno del mese di febbraio ha stabilito che lesono da considerare al ...

