(Di lunedì 6 marzo 2023)è ormai ufficialmente entrata al nono mese di gravidanza ed è prossima al parto. Lei stessa ha più volte ironizzato sulla sua gravidanza spiegando come sui social a volte l’attesa sembra interminabile, ma si è trovata anche più volte a dover smentire fake news. Fake news L’ultima è spuntata fuori dopo il suo ultimo post su Instagram. Dopo aver fatto vedere l’evoluzione del suo corpo negli ultimi mesi, ha ripostato un commento spuntato sotto quelle foto. Un utente ha scritto: «Ma è vero che ha giàe che si?». Una domanda a cui laha risposto ripostando il commento in una delle sue stories con tanto di risata. La smentitainfatti non solo non ha, ma come lei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Aurora Ramazzotti è pronta per il parto: “L’ultima foto col pancione” - infoitcultura : Aurora Ramazzotti è pronta per il parto: “Le ultime foto col pancione” - infoitcultura : 'Quanto esibizionismo, non è la prima donna al mondo incinta': Aurora Ramazzotti non ci sta e replica a tono - infoitcultura : «Aurora Ramazzotti ha partorito, si chiama Eros junior». E lei commenta così - infoitcultura : «Aurora Ramazzotti ha partorito e il bimbo si chiama Eros junior?». La domanda del fan e lei risponde così -

Paola Turani e il 'pancino sospetto', è incinta Lei si infuria: 'Non siete carine per niente' 'ha partorito, si chiama Eros junior'. E lei commenta così Le nozze lampo Il loro ...Un fan ha chiesto seabbia partorito e se il bambino si chiami Eros junior , ma la sua risposta è stata un'eloquente risata. Infatti, un commento pubblicato sotto l'ultimo post aveva diffuso la falsa ...Si vedrà…incinta al settimo mese: è bellissima, ma che fatica lo shopping (di lusso…) - guarda

Aurora Ramazzotti sfoglia il suo album della gravidanza TGCOM

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Blanco, Sfera Ebbasta, Tony Effe, Sick Luke, Aurora Ramazzotti, Jacobs, Cristiana Girelli: sono solo alcune delle celebrità che vengono spesso avvistate a Desenzano del Garda al GS Loft di Via Adua, v ...