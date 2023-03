Aurora Ramazzotti ha partorito. Ma è una fake news, la sua reazione (Di lunedì 6 marzo 2023) La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha partorito? No, ma Aurora Ramazzotti ci ride su: la reazione alla fake news Aurora Ramazzotti ha partorito! E’ questa la notizia del giorno rilanciata con forza sui social. E non solo, il piccolo figlio venuto al mondo si chiama Eros Junior. Peccato che si tratti di una fake news e che Aurora sia ormai vicinissima alla data del parto, ma non ancora divenuta mamma in via ufficiale. La news rimbalzata sui social è stata dunque immediatamente smentita, ma i vari simpaticoni del web sono comunque riusciti a strappare qualche risata alla figlia di Michelle Hunziker, entrata nel nono mese di gravidanza. Tra le varie ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha? No, maci ride su: laallaha! E’ questa la notizia del giorno rilanciata con forza sui social. E non solo, il piccolo figlio venuto al mondo si chiama Eros Junior. Peccato che si tratti di unae chesia ormai vicinissima alla data del parto, ma non ancora divenuta mamma in via ufficiale. Larimbalzata sui social è stata dunque immediatamente smentita, ma i vari simpaticoni del web sono comunque riusciti a strappare qualche risata alla figlia di Michelle Hunziker, entrata nel nono mese di gravidanza. Tra le varie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adrianobusolin : RT @adrianobusolin: manco per la nascita di #gesùcristo si aspetta cosi tanto, vai a cagare - adrianobusolin : manco per la nascita di #gesùcristo si aspetta cosi tanto, vai a cagare - radiofmfaleria : EROS RAMAZZOTTI - L' AURORA - PressReview99 : «Aurora Ramazzotti ha partorito e il bimbo si chiama Eros junior?». La domanda del fan e lei risponde così… - Novella_2000 : Aurora Ramazzotti posta su Instagram una foto per ogni mese di gravidanza -