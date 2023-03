Attenzione a questo nuovo Bonus Carburanti | ecco come funziona

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 6 marzo 2023) Prorogato al 30 giugno 2023 il termine per l’utilizzo delCarburante agricolo relativo allo scorso anno 2022:. Ad intervenire sulcarburante per le imprese agricole e ittiche è il Decreto Milleproroghe. La scadenza fissata per utilizzare ilcarburante imprese agricole è stata prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2023. IlCarburante in Agricoltura si sostanzia in un credito d’imposta al 20% che spetta alle imprese agricole ed ittichecompensazione parziale dell’ammontare della spesa sostenuta per l’acquisto di benzina e di gasolio per la trazione dei mezzi. Ciò implica che le imprese della filiera agricola e operanti nel comparto ittico avranno più tempo a disposizione per utilizzare il ...