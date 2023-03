Atp Santiago, Jarry vince nella città natale: battuto in tre set Etcheverry in finale (Di lunedì 6 marzo 2023) Nicolas Jarry trionfa all’Atp di Santiago, la città dove è nato. nella finale, durata quasi tre ore, il padrone di casa ha superato l’argentino Tomas Martin Etcheverry col punteggio di 6-7(5), 7-6(5), 6-2. Un successo che permette a Jarry di risalire al numero 52 del ranking. Come in semifinale e ai quarti, il cileno perde il primo set, ma trova la forza di rimontare. Eppure, non è esente da alcuni passaggi a vuoto che avrebbero potuto vanificare lo sforzo. Un doppio fallo sulla palla break sul 4-2 permette a Etcheverry di pareggiare il conto e di trascinare la contesa al tie break, dove il cileno è riuscito a spuntarla a fatica. Jarry alza il livello nel set decisivo: zero palle break concesse, 90% di punti vinti con ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Nicolastrionfa all’Atp di, ladove è nato., durata quasi tre ore, il padrone di casa ha superato l’argentino Tomas Martincol punteggio di 6-7(5), 7-6(5), 6-2. Un successo che permette adi risalire al numero 52 del ranking. Come in semie ai quarti, il cileno perde il primo set, ma trova la forza di rimontare. Eppure, non è esente da alcuni passaggi a vuoto che avrebbero potuto vanificare lo sforzo. Un doppio fallo sulla palla break sul 4-2 permette adi pareggiare il conto e di trascinare la contesa al tie break, dove il cileno è riuscito a spuntarla a fatica.alza il livello nel set decisivo: zero palle break concesse, 90% di punti vinti con ...

