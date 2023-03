Atletica | Mei | “Felicissimo della spedizione di Istanbul | immagine di un’Italia vincente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidenteFidal, Stefano Mei, all’indomanichiusura degli Europei indoor dileggera, ha fatto il punto sulle prestazioni fornite dagli atleti azzurri che hanno chiuso al primo posto nella classifica a punti: “Sfogliare i giornali e vedere i nostri atleti sempre in prima pagina è una soddisfazione enorme, è l’di un’. Sonodi come sia andata ladi. Questi risultati sono semplicemente la dimostrazione che la scelta politica intrapresa due anni fa, ovvero aumentare risorse per l’attività tecnica, ha pagato. La nostra filosofia è investire sui ragazzi, il nostro ‘core business’, e farlo in maniera ulteriore rispetto a quanto previsto dalla preparazione ...