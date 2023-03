Atletica | Iapichino | ' mi è scoppiato qualcosa dentro'

(Di lunedì 6 marzo 2023) Milano, 5 mar. (Adnkronos) - “Felicissima!”, esclama raggiante Larissa, argento nel lungo agli Europei indoor di Istanbul con la sua miglior gara di sempre e il record italiano al coperto a 6,97. “All'ultimo salto ho avuto una scarica di adrenalina, è esplosoin me e ho detto: ‘dai, ora si salta'... e ho saltato! Fino all'ultimo con il fiato sospeso, in una gara super tirata con avversarie fantastiche. Assurdo! Cosa c'è dietro questo risultato? Ho lavorato sulla velocità e mi sono stabilizzata su una rincorsa che ho costruito a partire dall'anno scorso. C'è bisogno di tempo, come in tutte le cose. Questa dell'italiana è una squadra fantastica, giovane e forte, è bellissimo farne parte. Sono fiera di me e di mio papà Gianni che mi allena, per continuare a divertirci con l'”.

ISTANBUL (TURCHIA) " Altra giornata trionfale per gli azzurri dell'leggera agli Europei indoor di Istanbul, che si sono chiusi questa sera. Hanno conquistato l'argento sia Larissanel salto in lungo, con tanto di nuovo record italiano indoor (6,97),...

Grande impresa con record italiano, migliorando il primato della mamma Fiona May. Anche la staffetta 4x400 è d'argento