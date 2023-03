Atletica | Ceccarelli | “Ho sfruttato il momento positivo | ma resto coi piedi per terra”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 marzo 2023) “Ogni gara è un po’ a sé, quando si gareggia ognuno pensa a fare il meglio possibile e a cercare di vincere sempre. Poi ci sono tanti fattori che influenzano la prestazione: potrei essermi fatto trovare più preparato possibile, hoilbuono che stavo vivendo, cercando di gestirlo al meglio, soprattutto a livello mentale, per poter fare esperienza e dire la mia”. Lo ha detto Samuele, neo campione d’Europa sui 60 metri agli Europei indoor dileggera di Istanbul, ospite di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1. Ora per il 23enne sprinter di Massa l’obiettivo sono i 100 metri. Ma la preparazione resta la stessa: “In realtà non cambierà nulla per quanto riguarda gli allenamenti. Continueremo a fare come abbiamo sempre fatto, con programmi e strutture che hanno reso bene finora. ...