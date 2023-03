Atalanta, un tifo straordinario e la maglia finalmente sudata (troppo stretto lo 0-0) (Di lunedì 6 marzo 2023) Il sostegno dei tifosi dell’Atalanta contro l’Udinese: coreografie, cori e il rammarico finale facendo mai mancare la propria presenza La tifoseria dell’Atalanta ha la prassi di essere sempre presente nonostante il periodo non sia nettamente dei migliori. Certo, si è visto di peggio storicamente parlando, ma la trasformazione in ex provinciale ormai diventata grande ha cambiato sicuramente le aspettative, tranne la cultura di un popolo che, critiche a parte, riempie sempre lo stadio. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni e se la Curva Nord non rinuncia a rendere sempre più compatto il tifo nerazzurro attraverso passione e impegno, dall’altra la Morosini tira fuori una bella coreografia: la cronologia dei loghi dell’Atalanta sotto forma di quadro artistico, scaturendo un ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Il sostegno deisi dell’contro l’Udinese: coreografie, cori e il rammarico finale facendo mai mancare la propria presenza Laseria dell’ha la prassi di essere sempre presente nonostante il periodo non sia nettamente dei migliori. Certo, si è visto di peggio storicamente parlando, ma la trasformazione in ex provinciale ormai diventata grande ha cambiato sicuramente le aspettative, tranne la cultura di un popolo che, critiche a parte, riempie sempre lo stadio. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni e se la Curva Nord non rinuncia a rendere sempre più compatto ilnerazzurro attraverso passione e impegno, dall’altra la Morosini tira fuori una bella coreografia: la cronologia dei loghi dell’sotto forma di quadro artistico, scaturendo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MrcMra81 : RT @napoli_network: Salvate il tifo a #Napoli. Si vocifera che per la sfida all'#Atalanta ritornerà il tifo organizzato. Occorre però far… - Arlouw17 : Napoli-Atalanta fu la prima partita che vidi allo stadio. Uno scialbo 0-0 stagione 08/09, ma l’esperienza di viver… - MatteoB87688058 : RT @napoli_network: Salvate il tifo a #Napoli. Si vocifera che per la sfida all'#Atalanta ritornerà il tifo organizzato. Occorre però far… - armcopp : RT @napoli_network: Salvate il tifo a #Napoli. Si vocifera che per la sfida all'#Atalanta ritornerà il tifo organizzato. Occorre però far… - FabioOffreda : RT @napoli_network: Salvate il tifo a #Napoli. Si vocifera che per la sfida all'#Atalanta ritornerà il tifo organizzato. Occorre però far… -