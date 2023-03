Atalanta, troppi problemi in fase realizzativa. I numeri rispetto all’andata (Di lunedì 6 marzo 2023) Un’Atalanta che ha cominciato il suo girone di ritorno con il freno a mano tirato soprattutto in chiave realizzativa rispetto all’andata Serve fare goal. Questo è il messaggio implicito nei confronti di un’Atalanta che, nel girone di ritorno, sta viaggiando con il freno a mano tirato, considerando che nelle ultime tre partite ha collezionato soltanto un punto: avendo il fiato sul collo delle dirette concorrenti (e viceversa visto l’equilibrio del campionato). I numeri fanno riflettere, soprattutto se vengono paragonati con l’andata. Nella prima parte di stagione la Dea ha conquistato nelle prime 6 giornate 14 punti, con 10 goal fatti e solo 3 subiti con una media di 1,6 goal a partita: una freddezza tutto sommato buona e decisiva, beneficiando anche di quella che era la prima ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Un’che ha cominciato il suo girone di ritorno con il freno a mano tirato soprattutto in chiaveServe fare goal. Questo è il messaggio implicito nei confronti di un’che, nel girone di ritorno, sta viaggiando con il freno a mano tirato, considerando che nelle ultime tre partite ha collezionato soltanto un punto: avendo il fiato sul collo delle dirette concorrenti (e viceversa visto l’equilibrio del campionato). Ifanno riflettere, soprattutto se vengono paragonati con l’andata. Nella prima parte di stagione la Dea ha conquistato nelle prime 6 giornate 14 punti, con 10 goal fatti e solo 3 subiti con una media di 1,6 goal a partita: una freddezza tutto sommato buona e decisiva, beneficiando anche di quella che era la prima ...

