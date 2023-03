Atalanta | l’infermeria inizia a svuotarsi | Duvan Zapata torna a lavorare in gruppo

(Di lunedì 6 marzo 2023) Zingonia. Con la complicatissima trasferta di Napoli che incombe, l’fa la conta degli infortunati. Dalla seduta del lunedì al Bortolotti emerge finalmente una buona notizia: il ritorno indi. L’attaccante colombiano è rimasto fermo dal 17 febbraio a acusa di una lesione alla coscia destra, rimediata nei giorni precedenti la gara casalinga contro il Lecce. Per il match di sabato (11 marzo) al Maradona contro la capolista, di cui è anche ex, sarà a disposizione di Gasperini. Salvo ricadute, i nerazzurri dovrebbero riavere anche José Palomino, dopo la lieve distrazione all’adduttore accusata nell’allenamento di giovedì 2 marzo: è atteso al lavoro coi compagni nei prossimi giorni. Possibile che in Campania possa viaggiare anche Giorgio Scalvini dopo la distorsione alla caviglia di San Siro, ma ...

