Asus ROG Swift 360Hz: il monitor a 1440p più veloce al mondo (Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva il nuovo Asus ROG Swift 360Hz, è il modello PG27AQN, e giunge sul mercato con specifiche tecniche davvero allettanti! Asus annuncia la disponibilità in Italia del monitor gaming eSport ROG Swift 360Hz PG27AQN. Il nuovo monitor che consentirà ai pro e a tutti i competitive gamer di sfruttare al meglio le più recenti e potenti schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 40 per riprodurre anche i più recenti ed esigenti titoli ad una risoluzione di 2.560×1.440 pixel (1440p) con un’incredibile frequenza di refresh di 360 Hz. Si, perché il nuovo ROG Swift 360Hz PG27AQN è dotato della tecnologia Asus UltraFast IPS per offrire il tempo di risposta più rapido di qualsiasi altro display ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 marzo 2023) Arriva il nuovoROG, è il modello PG27AQN, e giunge sul mercato con specifiche tecniche davvero allettanti!annuncia la disponibilità in Italia delgaming eSport ROGPG27AQN. Il nuovoche consentirà ai pro e a tutti i competitive gamer di sfruttare al meglio le più recenti e potenti schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 40 per riprodurre anche i più recenti ed esigenti titoli ad una risoluzione di 2.560×1.440 pixel () con un’incredibile frequenza di refresh di 360 Hz. Si, perché il nuovo ROGPG27AQN è dotato della tecnologiaUltraFast IPS per offrire il tempo di risposta più rapido di qualsiasi altro display ...

