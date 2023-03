Assedio Bakhmut | Zelensky non vuole passi indietro Le voci sullo scontro con i generali | passa la linea di Kiev

(Di lunedì 6 marzo 2023) È determinato ad andare fino in fondo il governo ucraino su, la città dell’Ucraina orientale sottoda settimane. La presidenza ucraina ha infatti diffuso una nota ufficiale in cui ha reso noto che il presidente ucrainoha discusso della situazione acon i massimi vertici militari ucraini, che «hanno sostenuto il proseguimento della difesa della città». Secondo quanto riportato nel comunicato sia il comandante delle Forze armate, Valerii Zaluzhnyi, sia il comandante delle Forze di terra ucraine, Oleksandr Syrskyi «si sono espressi a favore del proseguimento dell’operazione difensiva e dell’ulteriore rafforzamento delle posizioni ucraine a». Nella nota pubblicata davengono dunque smentite le indiscrezioni secondo cui l’esercito di ...

È determinato ad andare fino in fondo il governo ucraino su, la città dell'Ucraina orientale sottoda settimane. La presidenza ucraina ha infatti diffuso una nota ufficiale in cui ha reso noto che il presidente ucraino Zelensky ha discusso ...Il comando militare dell'Ucraina avrebbe deciso un "ritiro tattico limitato" delle truppe nella parte più calda del fronte aa causa della distruzione del ponte ferroviario che attraversa il ...Unrusso che potrebbe presto andare a buon fine, portando Mosca a prendere il controllo della ...neutralizzarli in una ben più asimmetrica guerriglia urbana Quello che sta succedendo a,...

