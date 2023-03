Ashfall - The Final Countdown, la recensione: spettacolo e azione nel blockbuster coreano (Di lunedì 6 marzo 2023) La recensione di Ashfall - The Final Countdown, film dove la penisola coreana viene sconvolta da una serie di devastanti terremoti e solo una missione disperata può impedire il peggio. Stasera su RAI4. La penisola coreana è teatro di un devastante terremoto, pari a 7.8 di magnitudo sulla scala Richter, che provoca ingenti danni e numerose vittime in tutto il Paese. La causa di un evento così catastrofico è da ricercarsi nell'eruzione del Monte Paektu, un vulcano ancora attivo che si trova sul confine tra Cina e Corea del Nord. Come vi raccontiamo nella recensione di Ashfall - The Final Countdown, il peggio deve però ancora arrivare. Secondo le previsioni del professor Kang Bong-Rae, sono infatti attese altre tre potenti scosse in concomitanza con ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023) Ladi- The, film dove la penisola coreana viene sconvolta da una serie di devastanti terremoti e solo una missione disperata può impedire il peggio. Stasera su RAI4. La penisola coreana è teatro di un devastante terremoto, pari a 7.8 di magnitudo sulla scala Richter, che provoca ingenti danni e numerose vittime in tutto il Paese. La causa di un evento così catastrofico è da ricercarsi nell'eruzione del Monte Paektu, un vulcano ancora attivo che si trova sul confine tra Cina e Corea del Nord. Come vi raccontiamo nelladi- The, il peggio deve però ancora arrivare. Secondo le previsioni del professor Kang Bong-Rae, sono infatti attese altre tre potenti scosse in concomitanza con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiQuattro : Alle 21.20 ciclo #ActionPop, 'Ashfall – The Final Countdown' (2019) di Byung-seo Kim e Hae-jun Lee Un'eruzione mett… - RaiQuattro : Lunedì alle 21.20 per il ciclo #ActionPop il disaster movie sudcoreano 'Ashfall - The Final Countdown' -