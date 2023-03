ASCOLTITV 5 MARZO 2023 | RESTA CON ME 19 | 8% | LO SHOW DEI RECORD 14 | 2% | FAZIO 13 | 4% | GILETTI | AMICI | DOMENICA IN | LINEA VERDE

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 6 marzo 2023) ASCOLTI TV 5· Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Pres. In Famiglia – xTg1 – xIn Famiglia – x + xPaesi che Vai – xA Sua Immagine – xSanta Messa – xAngelus – x– x + xTg1 – xPres.In – xIn – x + xIn – xDa Noi A Ruota Libera – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xSoliti Ignoti – xCon Me – 3596 19.75 (x + x)Speciale Tg1 – x Prima Pagina – xTg5 – xTg5 Speciale – xSanta Messa – xStorie Mela– xStorie Mela– xMela(R) – xTg5 – xArca di Noè – x– xVerissimo – v. sottoVerissimo – xVerissimo – xAvanti un Altro! Story – xAvanti un Altro! Story – xTg5 – ...