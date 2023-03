Ascolti tv, 'Resta con me' su Rai1 vince la serata (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Rai1 si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata di ieri con la fiction 'Resta con me' vista da 3.596.000 telespettatori pari al 19,8% di share. Al secondo posto Rai3 con 'Che Tempo Che Fa' con 2.745.000 telespettatori e il 13,4%, mentre la sezione 'Il Tavolo' ha ottenuto 1.617.000 telespettatori e l'11,5%. Terzo per numero di telespettatori Canale 5 con 'Lo Show dei Record' che ha registrato 2.340.000 telespettatori e il 14,2% di share. Appena fuori dal podio Tv8 che con il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain ha ottenuto 1.150.000 telespettatori con il 6,1%. Su Italia1 il film 'Jason Bourne' ha totalizzato 807.000 telespettatori con il 4,4% di share, mentre La7 con 'Non è l'Arena' ha raccolto 768.000 telespettatori e il 5,4%. Su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' ha conquistato 707.000 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 6 mar. (Adnkronos) -si è aggiudicata glidella primadi ieri con la fiction 'con me' vista da 3.596.000 telespettatori pari al 19,8% di share. Al secondo posto Rai3 con 'Che Tempo Che Fa' con 2.745.000 telespettatori e il 13,4%, mentre la sezione 'Il Tavolo' ha ottenuto 1.617.000 telespettatori e l'11,5%. Terzo per numero di telespettatori Canale 5 con 'Lo Show dei Record' che ha registrato 2.340.000 telespettatori e il 14,2% di share. Appena fuori dal podio Tv8 che con il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain ha ottenuto 1.150.000 telespettatori con il 6,1%. Su Italia1 il film 'Jason Bourne' ha totalizzato 807.000 telespettatori con il 4,4% di share, mentre La7 con 'Non è l'Arena' ha raccolto 768.000 telespettatori e il 5,4%. Su Rai2 'N.C.I.S. Los Angeles' ha conquistato 707.000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #Ascolti tv, 'Resta con me' su Rai1 vince la serata - variabile_ : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Domenica 5 Marzo 2023 Vince ma cala Resta con me (19.8%). Show dei Record 14.2, bene Fazio 13.4%-11.5%. A… - vivereitalia : Ascolti tv, 'Resta con me' su Rai1 vince la serata - ledicoladelsud : Ascolti tv, ‘Resta con me’ su Rai1 vince la serata - QdSit : Ascolti Tv: ‘Resta con me’ vince la serata seguito da ‘Che Tempo Che Fa’ -