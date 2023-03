Ascolti tv, i dati di domenica 5 marzo (Di lunedì 6 marzo 2023) Bene la fiction Resta Con Me Nella serata di ieri, domenica 5 marzo la fiction targata Rai Uno Resta con Me porta a casa 3.596.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto 2.340.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 707.000 spettatori con il 3.4%. Poi Blue Bloods ha interessato 764.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia Uno la pellicola Jason Bourne ha ottenuto 807.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.880.000 – 9.3%), Che Tempo Che Fa conquista 2.745.000 spettatori (13.4%) mentre – dalle 22.24 alle 0.12 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo raggiunge 1.617.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 482.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 768.000 spettatori con il 5.4%. . L'articolo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Bene la fiction Resta Con Me Nella serata di ieri,la fiction targata Rai Uno Resta con Me porta a casa 3.596.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto 2.340.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 707.000 spettatori con il 3.4%. Poi Blue Bloods ha interessato 764.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia Uno la pellicola Jason Bourne ha ottenuto 807.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.880.000 – 9.3%), Che Tempo Che Fa conquista 2.745.000 spettatori (13.4%) mentre – dalle 22.24 alle 0.12 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo raggiunge 1.617.000 spettatori (11.5%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 482.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 768.000 spettatori con il 5.4%. . L'articolo ...

