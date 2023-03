Ascolti TV | Domenica 5 Marzo 2023. Vince ma cala Resta con Me (19.8% – 3,6 mln). Lo Show dei Record non va oltre il 14.2% (2,34 mln). Fazio 13.4%-11.5% (2,74 – 1,62 mln). Amici 25.8% (Di lunedì 6 marzo 2023) Francesco Arca Nella serata di ieri, Domenica 5 Marzo 2023, su Rai1 la fiction Resta con Me ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 19.8% di share (qui puoi scoprire quanto costa e quanto costano le altre serie italiane). Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.340.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 707.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Blue Bloods ha interessato 764.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 il film Jason Bourne ha intrattenuto 807.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.880.000 – 9.3%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.745.000 spettatori (13.4%) mentre – dalle 22.24 alle 0.12 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.617.000 ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 6 marzo 2023) Francesco Arca Nella serata di ieri,, su Rai1 la fictioncon Me ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 19.8% di share (qui puoi scoprire quanto costa e quanto costano le altre serie italiane). Su Canale 5 Lodeiha ottenuto un ascolto medio pari a 2.340.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 707.000 spettatori con il 3.4%. A seguire Blue Bloods ha interessato 764.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 il film Jason Bourne ha intrattenuto 807.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.880.000 – 9.3%), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.745.000 spettatori (13.4%) mentre – dalle 22.24 alle 0.12 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.617.000 ...

