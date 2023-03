Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 5 marzo 2023

(Di lunedì 6 marzo 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Resta con me, che totalizza 3,6 milioni di spettatori. Glirimangono bassi per Lo Show dei Record, che cala leggermente fino a 2,3 milioni, mentre guadagna spettatori Che tempo che fa. Nel pomeriggio Amici batte ancoraIn.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Resta con me ha totalizzato 3596 spettatori (19,75% di share); su Canale5 il programma Lo show dei record si è portato a casa 2340 spettatori (share 14,15%). Su Italia1 il film Jason Bourne ha ottenuto 807 spettatori (4,39%); su Rai2 l’episodio della serie ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - NotizieVirgilio : ?? TV, dati Auditel del 5 marzo: 'Resta con me' batte Fazio e Giletti - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 5 marzo 2023: Resta con me, Lo Show dei Record, GP Bahrain, Che tempo che fa, dati Auditel e sh… - CorriereCitta : #AscoltiTv Resta con me e Lo Show dei Record, chi ha vinto ieri sera? Dati Auditel e share di domenica 5 marzo 2023… - vivereinbilico : @blackma416 Flop perché Alba ha meno ascolti su Spotify di una canzone sicuramente più commerciale e radiofonica ??… -

E' tornata ieri la sfida intra Amici 22 e Domenica In, dopo la pausa del talent avvenuta domenica scorsa, 26 febbraio, ... Amici 22 contro Domenica In: iauditel del pomeriggio di ieri, ...Come domenica scorsa anche ieri, 5 marzo 2023, si è svolta la sfida intra Lo show dei record e Resta con me. Chi ha avuto la meglio Da un articolo di Davide Maggio dedicato aiauditel di ieri dei programmi trasmessi su tutte le reti nelle varie fasce ...Come sono andati glitv dei programmi del pomeriggio di domenica 5 marzo 2023 Ecco iAuditel in merito all'analisi deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio, quali: Amici, Domenica In, Verissimo, Da Noi A Ruota Libera, L'Eredità e Avanti un altro. Auditel, ...

Ascolti tv venerdì 3 marzo 2023: The Voice Senior (23.6%), Buongiorno mamma (17.4%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

In mostra al Palazzo delle Esposizioni i disegni dei bimbi delle Scuole della Pace, a cura dalla coordinatrice Cervogni. Impagliazzo: dai piccoli «parole vere e lucide» ...I dati Auditel per i programmi di domenica 5 marzo 2023: Rai 1 prende tutto, la fiction "Resta con me" con Francesco Arca batte Fazio e Giletti ...