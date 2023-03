Ascolti tv, chi ha vinto tra "Resta con me" e "Lo show dei record" (Di lunedì 6 marzo 2023) Ancora un altro successo ieri sera per "Resta con me". La fiction con Francesco Arca in onda su Rai 1 ha vinto il prime time di domenica 5 marzo grazie a 3.596.000... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 marzo 2023) Ancora un altro successo ieri sera per "con me". La fiction con Francesco Arca in onda su Rai 1 hail prime time di domenica 5 marzo grazie a 3.596.000...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Vedi la vita delle persone negli scantinati. Le città distrutte. Francesca correre per sfuggire ai colpi dei russi… - _Nico_Piro_ : Grazie #Modena Grazie a chi c’era, grazie a chi ha organizzato! #MaledettiPacifisti La maggioranza degli italiani… - occhio_notizie : Resta con me contro Lo show dei Record. La nuova fiction di Rai 1 ambientata a Napoli contro lo show di Gerry Scott… - Tractor220510 : @SgSimoncino @Bauzian Ma possiamo desiderare che giochi chi ci pare, ci mancherebbe, è solo che non possiamo essere… - amalia_baru : RT @amalia_baru: ?? SUPER FLOP RECORD NEGATIVO DI ASCOLTI NELLA STORIA DEL GRANDE FRATELLO ?? CENSURATE E PROTEGGETE CHI VOLETE VOI PRENDEND… -